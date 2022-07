Iraq, Console d'Italia consegna libri a biblioteca Suleimaniye

(ANSAMed) - BEIRUT, 26 LUG - Il Console d'Italia nel Kurdistan iracheno, Michele Camerota, ha consegnato nelle ultime ore al governatore di Suleimaniye, Havel Abubaker, 60 libri in italiano, acquistati e inviati dall'Italia per arricchire la biblioteca letteraria multilingue appena costituita nella città dell'Iraq settentrionale.

Lo riferisce lo stesso consolato d'Italia a Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno. Come si legge nel comunicato, i volumi sono stati appositamente acquistati dalla Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Esteri.

L'iniziativa fa seguito alla richiesta del governatore di Suleimaniye, indirizzata a tutte le rappresentanze diplomatiche operanti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, accolta con entusiasmo dal Consolato d'Italia e dalla Farnesina.

Alla consegna, presso il palazzo del governatore, dove ha sede la biblioteca, il console Camerota ha sottolineato l'importanza prioritaria che l'Italia attribuisce alla diplomazia culturale come strumento di promozione e come mezzo per incentivare il dialogo tra i popoli.

Il console ha inoltre sottolineato che i libri sono stati selezionati con la finalità di offrire un ampio e variegato excursus di celebri autori italiani del passato ma anche giovani autori contemporanei, a conferma di un dinamico e sempre vivace panorama letterario.

Tra i titoli, si ritrovano le note opere di Boccaccio, Machiavelli e Manzoni insieme alle più recenti di Umberto Eco, Alessandro Baricco, Elena Ferrante, Melania Mazzucco, Andrea Pazienza, Rossana Rossanda, Emanuele Trevi, Sandro Veronesi, passando per gli intramontabili classici di Calvino, Collodi, Pasolini, Campana, Fallaci, Ginzburg, Merini, Montale, Morante, Moravia, Pavese, Pirandello, Sciascia, Svevo, Quasimodo, senza tralasciare alcuni volumi sull'arte e il design italiano.

Il governatore Abubaker ha omaggiato il console con una copia in curdo del Pinocchio di Collodi ed espresso parole di profondo apprezzamento per il contributo italiano al progetto.

Il governatore ha quindi enfatizzato l'inestimabile capitale culturale che caratterizza l'Italia da cui ne consegue la forte attrattività che essa riveste per la popolazione curda, ricordando le missioni archeologiche italiane attive nella provincia. (ANSAMed).