Georgia, musicisti italiani al Batumi MusicFest 2022

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - L'Ambasciata d'Italia in Georgia rinnova la sua collaborazione con il prestigioso Batumi Black Sea Music and Art Festival, giunto alla nona edizione, in programma quest'anno dal 23 al 31 luglio. A conclusione del Festival, che si svolge sotto l'Alto Patrocinio dell'UNESCO, si terrà un eccezionale concerto che vedrà la partecipazione di musicisti italiani di fama internazionale, organizzato con il sostegno della stessa Ambasciata d'Italia e dedicato al trentesimo anniversario del ristabilimento delle relazioni diplomatiche fra Italia e Georgia.

Fra le performance musicali previste, il 31 luglio al Batumi Music Center si esibirà, per la prima volta in Georgia, FiSAx, duo costituito dal sassofonista Alex Sebastianutto e dal fisarmonicista Sebastiano Zorza. Vincitori di numerosi premi nazionali e internazionali, i due musicisti sono tra i più importanti nel panorama musicale italiano e vantano collaborazioni con prestigiose orchestre quali Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra Sinfonica di Zagabria e Berliner Symphoniker Orchestra. In programma per l'occasione la spettacolare musica di Marcello, Vivaldi, Galliano e Jobim. (ANSA).