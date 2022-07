Festival musica in Tunisia, sul palco flautista Griminelli

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi ha contribuito all'organizzazione dei Festival internazionali di musica di El Jem e di Hammamet con la partecipazione, per la prima volta in Tunisia, del flautista Andrea Griminelli e dell'Octa Jazz Quartet. Presente agli eventi, l'Ambasciatore d'Italia a Tunisi Lorenzo Fanara. Al Festival di El Jem - svoltosi nell'anfiteatro romano dichiarato nel 1979 Patrimonio dell'Umanità - Griminelli, accompagnato dal quartetto, ha proposto i temi musicali di Ennio Morricone che hanno contribuito a rendere noto in tutto il mondo il cinema italiano. Sullo sfondo, un grande schermo riproduceva le immagini iconiche dei film di Sergio Leone (fra i quali, Giù la testa, C'era una volta il West, C'era una volta in America) e quelli di Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano). Il 17 luglio, al Festival internazionale di Hammamet, all'anfiteatro del Centro Culturale Internazionale Dar Sebastian, il Maestro ha presentato un mix di musiche di Morricone e di Nino Rota, storico creatore delle colonne sonore dei più importanti film di Federico Fellini, come La strada, La dolce vita, Otto e mezzo, Amarcord. Griminelli e i musicisti del suo Quartetto hanno incantato il pubblico (circa 1200 persone a El Jem e circa 600 ad Hammamet) che ha manifestato il proprio caloroso apprezzamento agli artisti con lunghi applausi ed una standing ovation in entrambe le esibizioni. (ANSA).