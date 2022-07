Zappia, promuovere gli investimenti fra Italia e Stati Uniti

(ANSA) - NEW YORK, 21 LUG - "La promozione degli investimenti tra Italia, Europa e Stati Uniti nei settori al centro del Trade and Technology Council tra Stati Uniti e Unione Europea è un obiettivo da perseguire con la massima convinzione". Lo ha detto l'ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia, aprendo i lavori della prima riunione del Transatlantic Investment Committee (TIC) presso la Sala Capitolare del Senato a Roma.

Nell'evidenziare la centralità del rapporto transatlantico a fronte dell'accresciuta incertezza dello scenario geopolitico, l'ambasciatrice ha identificato il Trade and Technology Council tra Usa e Ue come "una delle strade da percorrere e sostenere".

Il TIC accompagna perfettamente quanto l'Italia sta facendo per "per aumentare e indirizzare gli investimenti pubblici verso le infrastrutture digitali e verdi e i settori dell'innovazione ad alto valore aggiunto, oltre che nel campo dell'alta formazione, utilizzando fondi europei e nazionali, ed esso aspira ad aggregare il settore privato intorno al medesimo obiettivo", ha aggiunto Zappia.

"Va promossa in maniera sistematica l'emersione delle componenti femminile e giovanile tra i ricercatori, gli startupper, gli investitori, i manager", ha osservato inoltre l'ambasciatrice, dando a tutti i partner del TIC appuntamento a Washington il 28 ottobre, quando l'Ambasciata co-organizzerà e ospiterà la prima riunione del TIC negli Stati Uniti, coinvolgendo personalità americane e italiane di primo piano.

