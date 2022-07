Mostra itinerante 'Jodice/Canova' giunta a Melbourne

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - In occasione dei 200 anni della morte dello scultore italiano Antonio Canova (1757-1822), l'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne annuncia l'apertura di "Jodice/Canova", una mostra itinerante che giunge alla LCI Gallery Space di Collingwood dopo aver fatto tappa a Bassano del Grappa, Milano, Arezzo, Città del Messico, San Marino e Hong Kong. La mostra potrà essere visitata fino al 18 agosto 2022.

L'evento è stato realizzato in collaborazione con LCI Melbourne e con il patrocinio del Consolato Generale d'Italia a Melbourne. L'esposizione mette in dialogo due artisti italiani di epoche diverse: Antonio Canova, uno dei più grandi scultori del Neoclassicismo europeo, e Mimmo Jodice, uno dei maggiori interpreti della fotografia contemporanea italiana e internazionale. Un connubio che unisce ideale e reale, corpo e anima, materia e immagine. Jodice interpreta 17 sculture di Canova con 52 scatti, di cui quattro o cinque dedicati a ciascuna opera d'arte. Seleziona scorci, punti di vista, mantenendo una scala 1:1 tra il dettaglio scultoreo messo a fuoco e la dimensione della stampa fotografica.

Nelle fotografie le opere di Jodice e Canova diventano davvero un duo, un binomio e un rispecchiamento di due grandi artisti che insieme cristallizzano la capacità dell'arte di essere eternamente emozionale. (ANSA).