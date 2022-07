Italia-Messico, evento su Settore privato e mutamenti clima

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 21 LUG - Nell'ambito del dialogo tra analisti italiani e messicani promosso dall'ambasciata d'Italia in Messico, si è svolto ieri a Città del Messico la conferenza 'Settore privato e cambiamento climatico: come partecipare in forma attiva alla transizione energetica globale?'.

L'obiettivo dell'evento è stato quello, rileva un comunicato, di "presentare, discutere e guidare il futuro del settore privato e nei processi di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici".

I principali argomenti discussi durante l'evento sono stati l'impatto del cambiamento climatico sul settore privato e come l'adozione di criteri di sostenibilità nei processi produttivi definiranno sempre più le condizioni di concorrenza fa imprese e sistemi produttivi sui mercati globali.

Lo scopo, si precisa, è stato inoltre quello di fornire indicazioni pratiche su come il settore privato può partecipare attivamente alla transizione energetica globale e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Alla vigilia dell'evento, l'ambasciatore Luigi De Chiara ha commentato che questo nuovo appuntamento di diplomazia pubblica dell'ambasciata italiana in Messico "è molto tempestivo e di attualità, considerato l'annuncio delle autorità statunitensi dell'avvio di una procedura contro il Messico sulla sua politica energetica ai sensi dello USMCA (Accordo Stati Uniti-Messico-Canada) e fa seguito allo svolgimento la scorsa settimana a Leon della prima edizione della Fiera ECOMONDO di Italian Exihibition Group di Rimini".

L'Italia, ha concluso, "vuole profilarsi sempre più in Messico nel settore dell'economia verde e circolare dove esistono enormi opportunità".

All'iniziativa sono intervenuti in qualità di relatori Alicia Bárcena, segretaria esecutiva della Commissione economica per l'America latina (Cepal), Simone Lucatello, membro del Gruppo di esperti dell'Onu sul cambiamento climatico (IPCC), Amparo Martinez, ricercatrice ed ex titolare dell'Istituto nazionale messicano di ecologia e cambio climatico. Ha moderato l'incontro Miguel Ruiz Cabañas, ex ambasciatore del Messico in Italia e attualmente Capo del Dipartimento Sostenibilità dell'Università TEC di Monterrey. (ANSA).