Italia dona a Sri Lanka 300 mila euro in aiuti alimentari

(ANSA) - NEW DELHI, 21 LUG - L'Italia ha deciso di garantire allo Sri Lanka un contributo d'emergenza di 300 mila euro da destinare alla sicurezza alimentare: lo ha annunciato l'ambasciata italiana a Colombo. Il contributo sarà elargito dal Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) e si concretizzerà non solo nell'elargizione di cibo, ma anche in donazioni di denaro mirate e in voucher alimentari indirizzati ai cittadini più vulnerabili.

"Sono felice di annunciare questo aiuto di emergenza, che rientra nel solco della stretta partnership tra l'Italia e lo Sri Lanka", ha detto all'ANSA Rita Mannella, ambasciatrice italiana a Colombo. Questo contribuito "si aggiunge ai 350 mila euro donati ad aprile per l'acquisto di medicinali", ha precisato. (ANSA).