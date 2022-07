Uruguay: Fiera Rural del Prado, presentato padiglione Italia

(ANSA) - MONTEVIDEO, 20 LUG - L'ambasciata d'Italia in Uruguay e la Camera di commercio italo-uruguaiana hanno presentato a Montevideo alle imprese del "Made in Italy" attive nel Paese le caratteristiche del Padiglione Italia per l'edizione 2022 della Rural del Prado, la principale fiera dell'Uruguay.

Per la sua terza partecipazione consecutiva all'evento di settembre, l'Italia sarà presente con un padiglione ispirato alla campagna "BeIT", lanciata dal ministero degli Esteri e dall'Ice con lo slogan 'Italia. Semplicemente straordinaria', e sviluppato attorno a sette pilastri: creatività, passione, tradizione, stile, innovazione, diversità, sostenibilità.

"L'obiettivo dell'ambasciata alla Expo Prado è assicurare il massimo valore aggiunto alle imprese che quest'anno ci accompagneranno nel Padiglione Italia, presentando il 'made in Italy' in maniera originale e innovativa, esaltandone i valori, i talenti e lo straordinario potenziale", ha spiegato l'ambasciatore Giovanni Iannuzzi nel suo intervento di apertura.

Tra le imprese che già hanno confermato la propria partecipazione il prossimo settembre vi sono Alfa Romeo (Alfalíder), Lavazza (Cafémax), Benelli (Deceleste), Cupana, Altama, Mercatino, Goodhouse, e la Nueva Roma. (ANSA).