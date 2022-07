Incontro tra i responsabili di Efe e ANSA a Madrid

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Incontro tra i responsabili dell'Agenzia spagnola Efe e di ANSA all'ambasciata italiana a Madrid, alla presenza dell'ambasciatore Riccardo Guariglia.

Gabriela Canas, presidente di Efe, José Manuel Sanz, direttore dell'Agenzia spagnola e Luigi Silvestri, responsabile attività internazionali di ANSA, hanno discusso del rafforzamento dei rapporti tra le due Agenzie, con un focus sui progetti da sviluppare in sinergia presso le istituzioni europee a Bruxelles. Grande attenzione anche alle attività in Sud America, dove le due Agenzie potranno unire le loro risorse per nuove iniziative in lingua spagnola e portoghese. (ANSA).