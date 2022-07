ANSA-INTERVISTA/ 'Danimarca e Italia, vocazione comune europea'

(di Valentina Brini) (ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - Mai su fronti opposti nel corso della storia. E sempre più vicine nella visione della politica estera e dell'Europa. Unite da oltre 160 anni di relazioni diplomatiche, Italia e Danimarca presentano più punti in comune di ciò che si pensi. A tratteggiarli, in un'intervista all'ANSA, è l'ambasciatore italiano in Danimarca, Luigi Ferrari.

Roma e Copenaghen, assicura, "si piacciono molto" e tra loro esiste "una forte complementarietà". Ne sono un esempio le emergenze del Covid-19 e della guerra in Ucraina. I due Paesi "hanno avuto posizioni sovrapponibili, il collante principale è stata la comune vocazione europea, che - evidenzia l'ambasciatore - noi abbiamo scoperto prima, i danesi un po' dopo, ma che ci unisce in modo molto forte e ci permette di guardare insieme al futuro con idee molto simili".

Il filo conduttore che lega le due nazioni - sin dagli albori del rapporto bilaterale "nato nel 1861 a seguito dell'unità d'Italia e mentre la Danimarca stava definendo la sua attraverso conflitti con l'ingombrante vicino prussiano" - è "un rapporto di grande rispetto e stima reciproca e di collaborazione concreta". Nel Paese nordico che conta 6 milioni di abitanti, l'Italia esporta prodotti "per oltre quattro miliardi di euro" e gode di "una bilancia commerciale favorevole per 700-800 milioni di euro all'anno". A questo, sottolinea Ferrari, "si aggiunge che che circa 700mila danesi non vedono l'ora di poter fare le loro vacanze in Italia" e, viceversa, "sono molti i giovani italiani" che si trasferiscono in Danimarca, "attivi soprattutto nella ricerca, nell'insegnamento e nelle scienze mediche", con una collettività expat in costante aumento che oggi si attesta intorno "alle 15mila unità". Oltre a un proliferare continuo di mostre, concerti e cartelloni cinematografici e lirici italiani, e all'amore per l'enogastronomia e la lingua nostrane.

Sull'Europa la convergenza è arrivata più tardi, ma le recenti scelte di Copenaghen sul Recovery fund e l'ingresso nella politica di difesa europea mostrano una chiara evoluzione dal primo 'no' al Trattato di Maastricht nel 1992. Durante la pandemia, "i danesi hanno messo da parte i principi del rigore di bilancio e immesso nel sistema risorse ingentissime per sostenere popolazione e imprese". Una decisione replicata anche a Bruxelles, con l'uscita dal club dei frugali e il sì all'emissione di debito comune chiesto a gran voce dal fronte Mediterraneo, Italia in testa.

La Danimarca, con le sue grandi aziende come Maersk, Vestas, Novo Nordisk, Grundfos e Lego, ha "una struttura industriale molto importante" e può essere considerata "un'isola felice" dal punto di vista economico ma, osserva l'ambasciatore, bisognosa anche di un ragionevole benessere esterno. Anche per questo, "l'apertura sull'Europa è la prima condizione" e "poter contare su 300 milioni di consumatori europei, circa 50 volte quelli danesi, è molto importante".

Poche settimane fa è arrivata la rinuncia all'opt-out (esenzione) in materia di difesa comune, con un ampio consenso della popolazione. "Non si può dire che l'esito del referendum sia stato sorprendente, però nessuno immaginava di avvicinarsi al 70% dei voti a favore", evidenzia Ferrari, ricordando i controversi trascorsi referendari danesi. Oltre alla bocciatura di Maastricht, nel 2000 e 2015 vi furono anche i 'no' all'eliminazione dei due opt-out rispettivamente sulla moneta unica e sulla giustizia. "Ora la situazione in Ucraina ha destato un grande shock nell'area, che si affaccia sul Mar Baltico, portando a un forte cambiamento e a una presa di coscienza" sul fatto "che un Paese piccolo, da solo, non può garantire la sua sicurezza". E i danesi "hanno capito che, seppur la Nato è l'architrave per garantire la sicurezza oggi" è necessario porsi il problema di come le cose potranno evolversi in Europa. Lo stesso vale per l'energia: il governo danese si è rifiutato di adottare il pagamento del gas in rubli a Gazprom e, pur soffrendo un aumento dei prezzi "piuttosto sensibile", c'è "fiducia dei cittadini nelle istituzioni". L'intenzione è accelerare sulle rinnovabili con obiettivi di de-carbonizzazione del 70% entro il 2030. Ancora più alti del 55% fissato dall'Ue.

