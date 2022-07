Brasile: ambasciatore Italia incontra esperto Psicomotricità

(ANSA) - BRASILIA, 15 LUG - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha incontrato ieri in ambasciata a Brasilia il professor Mauro Vecchiato, uno dei più importanti ricercatori italiani di Psicomotricità: lo fa sapere la sede diplomatica in una nota.

Nato a Venezia, Vecchiato è docente all'Università di Padova e fondatore dell'Istituto italiano di psicologia della relazione.

L'esperto è tornato in Brasile per una 'lectio magistralis' e per illustrare il suo ultimo libro, appena tradotto in portoghese, 'Il gioco psicomotorio - Psicomotricità psicodinamica'.

Il lancio ufficiale avverrà al 1/o Seminario internazionale di psicomotricità dell'Istituto italo-brasiliano di psicologia delle relazioni, il cui obiettivo è il dialogo tra le aree della salute e dell'educazione. Con oltre 35 anni di esperienza, Vecchiato ha un legame speciale con il Brasile, dove lavora ciclicamente come istruttore sin dagli anni '80. (ANSA).