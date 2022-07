Sequi incontra l'ambasciatrice del Montenegro a Roma

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha incontrato oggi l'Ambasciatrice del Montenegro, Milena Šofranac Ljubojević.

I due interlocutori - si legge in una nota della Farnesina - hanno commentato che la fitta agenda di incontri bilaterali al massimo livello testimonia l'eccellente qualità delle relazioni tra Roma e Podgorica.

L'Ambasciatore Sequi ha ribadito il convinto sostegno dell'Italia all'ingresso nell'Unione Europea del Montenegro, esprimendo l'auspicio che tutte le forze politiche montenegrine siano unite per ottenere questo risultato. Il Segretario Generale ha ricordato la disponibilità italiana ad assistere le Istituzioni montenegrine nell'ambito del processo di adeguamento agli standard Ue. Sequi ha inoltre espresso soddisfazione per la decisione di Podgorica di allinearsi alla posizione dell'Unione Europea nei confronti di Russia e Bielorussia, a ulteriore conferma del posizionamento internazionale del Montenegro, alleato nel quadro della Nato.

Anche i temi economici sono stati oggetto del colloquio.

Caposaldo della cooperazione italo-montenegrina è il cavo sottomarino di interconnessione elettrica realizzato da Terna, il cui raddoppio rappresenterebbe un'occasione per integrare la regione balcanica nel mercato elettrico europeo. L'Amb. Sequi ha valorizzato l'intenzione dell'Italia di capitalizzare questo investimento strategico, sfruttando le opportunità offerte dal PNRR italiano e dal Piano economico per i Balcani Occidentali varato dalla Commissione Europea.

Il crescente interscambio commerciale registrato negli ultimi anni a livello bilaterale, ha concluso Sequi, rivela spazio per un ulteriore approfondimento della cooperazione in ambito economico tra i nostri due Paesi. (ANSA).