Installazione italiana stampa 3D esposta vicino ad Alicante

(ANSA) - MADRID, 14 LUG - Un'installazione tutta italiana, realizzata con la tecnica della stampa in 3D, è esposta da oggi nel Museo del Mare di Santa Pola (Alicante), nell'est della Spagna: intitolata 'Mediterranea', si tratta di una creazione realizzata con bio-plastiche, ottenute da scarti della coltivazione di patate, e pigmenti naturali, "evocativa del paesaggio mediterraneo marittimo che lega vicendevolmente Italia e Spagna". Il suo ideatore e realizzatore è il designer Gianluca Pugliese, da anni stabilitosi a Madrid, con la collaborazione di Arturo Tedeschi.

L'installazione, realizzata su commissione dell'ambasciata italiana in Spagna, è già stata scelta per rappresentare a giugno questa sede diplomatica al Fuorisalone di MIlano.

L'esposizione di 'Mediterranea' a Santa Pola è stata inaugurata oggi in un evento a cui ha partecipato l'ambasciatore italiano Riccardo Guariglia e autorità locali.

Nell'installazione sono incastonati monitor che illustrano graficamente i tre progetti vincitori di un concorso sul design lanciato dall'Ambasciata, in collaborazione con la Rivista Interni e di associazioni di designer e architetti spagnole.

L'iniziativa, ha spiegato Guariglia, "risponde alla volontà dell'Ambasciata italiana di organizzare attività culturali e di promozione integrata su tutto il territorio spagnolo e non solo a Madrid o Barcellona". (ANSA).