Italia-Germania: prospettive di cooperazione politica

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'Ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, ha aperto un evento dal titolo "Germania e Italia: Prospettive di una più stretta cooperazione politica", organizzato dalla Friedrich-Erbert-Stiftung (FES) insieme al Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI), alla Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) e alla Politische Italien Forschung (PIFO). L'obiettivo è stato quello di approfondire il rapporto Italia-Germania, in un periodo già denso e positivo per le dinamiche bilaterali e a pochi mesi dal vertice intergovernativo previsto per ottobre.

All'iniziativa ha partecipato una delegazione parlamentare italiana guidata dal presidente della commissione Affari esteri della Camera dei Deputati, Piero Fassino. Nel suo intervento, l'Ambasciatore Varricchio ha tenuto ad evidenziare che i rapporti tra Italia e Germania, tradizionalmente profondi e diversificati, vivono una fase di particolare dinamismo così come conferma anche il comune impegno dei due Paesi a stilare un Piano d'Azione che indica ambiziosi obiettivi di una collaborazione sempre più stretta. ''Si tratta - ha osservato Fassino - di un rapporto "speciale" che rende "l'Europa più forte" nonché "luogo straordinario di libertà e diritti".

