India, Amb. de Luca visita aziende italiane distretto Pune

(ANSA) - NEW DELHI, 08 LUG - Si è conclusa la prima missione a Pune dell'ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca.

Accompagnato dal console generale a Mumbai Alessandro De Masi, l'ambasciatore ha avuto modo di approfondire in prima persona la conoscenza del ruolo delle imprese italiane nel principale distretto produttivo dell'Italia in India.

Le circa 30 unità produttive italiane attive nell'area generano complessivamente 1 miliardo di euro di turn-over e impiegano 14.000 dipendenti indiani.

Insieme ai rappresentanti delle articolazioni del team Italia in India, Camera di Commercio e Sace, al termine della missione l'ambasciatore ha incontrato gli amministratori delegati delle aziende italiane di Pune; con loro sono state concordate le linee direttrici degli interventi che verranno attuati nei prossimi mesi, nell'ambito dei progetti che l'Italia sta perseguendo nel campo economico in India. "Tra le priorità" ha specificato l'Ambasciatore de Luca, "vanno annoverate la transizione energetica e l'economia verde". (ANSA).