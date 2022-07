Italia-Ecuador, bando progetti per sviluppo sostenibile

(ANSA) - QUITO, 06 LUG - In una cerimonia pubblica è stato presentato ieri a Quito il 3/o Bando del Fondo italo-ecuadoriano per lo sviluppo sostenibile (Fieds), meccanismo di contropartita istituito attraverso l'Accordo per la Conversione del debito in progetti di sviluppo, firmato dai governi di Ecuador e Italia il 29 aprile 2016.

Il bando, presentato dal ministro degli Esteri ecuadoriano, Juan Carlos Holguín; dall'ambasciatrice d'Italia in Ecuador, Caterina Bertolini, e dai codirettori del Fieds, Gabriela Muñoz Vélez e Pietro Graziani, ha un importo complessivo di 12 milioni di dollari per il finanziamento di progetti di sviluppo in Ecuador.

Sarà ora possibile, ha affermato Bertolini durante l'evento tenutosi presso la Sala dei Próceres del ministero degli Esteri ecuadoriano, "finanziare fino a un massimo di 16 progetti da 750.000 dollari ciascuno in tre importanti priorità dell'Ecuador".

Si tratta, ha precisato, di "progetti miranti alla riattivazione economica sostenibile, al contrasto della denutrizione cronica infantile e alla lotta contro la violenza di genere".

L'ambasciatrice italiana ha quindi voluto sottolineare un altro settore chiave "considerato una priorità per il governo italiano" che è "la conservazione del patrimonio culturale, finanziando iniziative che generino occupazione per giovani e donne in un contesto di risalto di identità culturale in quattro province ecuadoriane: Manabì, Pichincha, Azuay e Loja".

Il Fieds è la seconda tappa di una iniziativa avviata fra Italia e Ecuador nel 2003 per trasformare il debito ecuadoriano in iniziative a beneficio della popolazione. Fra l'inizio del progetto e il 2016 funziono il Fondo italo-ecuadoriano (Fie) che permise il finanziamento di 115 iniziative a beneficio di 360.000 persone.

Dal 2016, invece è stato costituito il Fieds che gestisce risorse per 50 milioni di dollari fra capitale e interessi del debito ecuadoriano. (ANSA).