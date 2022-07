Vertice Caricom su ripresa e clima con ambasciatore a Panama

(ANSA) - PANAMA, 04 LUG - Si è tenuta ieri sera, alla presenza del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, la cerimonia di apertura del 43esimo vertice dei capi di governo della Comunità dei Caraibi (Caricom), in programma nella capitale di Suriname, Paramaribo, fino al 5 luglio.

Nell'appuntamento annuale, i leader della regione discutono dell'attuazione del Mercato unico e dell'economia dei Caraibi (Csme), di sicurezza alimentare, energia e cambiamento climatico, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione politica e la governance regionale per affrontare sfide comuni quali la ripartenza post pandemica e le conseguenze del riscaldamento globale.

Alla conferenza ha preso parte, in qualità di osservatore, l'ambasciatore italiano a Panama Fabrizio Nicoletti, rappresentante permanente dell'Italia presso il Caricom, che a margine dei lavori ha avuto una serie di incontri finalizzati al rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale tra l'Italia e la regione caraibica, su temi di prioritaria importanza per il governo.

La cerimonia di apertura ha visto il passaggio di consegne tra presidenti uscente ed entrante del Caricom, rispettivamente John Briceño (Belize) e Chandrikapersad Santokhi (Suriname), ed è stata presieduta dal Guterres, che nel suo intervento dedicato al cambiamento climatico ha invitato la comunità internazionale tutta a fare la propria parte, tanto nella riduzione delle emissioni quanto nel fornire assistenza finanziaria ai Paesi più colpiti. Un invito in continuità con l'auspicio espresso dal segretario generale del Caricom, Carla Barnett, di un maggior impegno dei Paesi industrializzati in vista della Cop27 prevista in Egitto entro la fine del 2022. (ANSA).