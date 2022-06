Turismo: primo volo diretto Italia-Tanzania post-pandemia

(ANSA) - IL CAIRO, 29 GIU - Un volo della compagnia aerea "Neos" partito da Milano ha ufficialmente ristabilito i voli commerciali diretti tra Italia e Tanzania dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Lo segnala la pagina Facebook dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam precisando che l'atterraggio è avvenuto al nuovo Terminal 3 dell'aeroporto internazionale "Karume" di Zanzibar.

All'evento è intervenuto l'Ambasciatore d'Italia in Tanzania, Marco Lombardi, dicendosi "certo che, a breve, ritorneremo ad avere gli importanti flussi turistici dall'Italia che, nel 2019, avevano fatto registrare più di 150 mila presenze a Zanzibar", sintetizza il post.

Lombardi inoltre ha "auspicato che NEOS e Air Tanzania possano concludere in tempi rapidi quell'accordo commerciale che consentirebbe di raggiungere da Verona, Bologna, Milano e Roma tutti i principali centri urbani della Tanzania e le Isole Comore".

Questa ripresa dei voli diretti rappresenta "un segnale importante del rilievo delle relazioni bilaterali e delle collaborazioni economiche tra i nostri due Paesi", è scritto ancora nel post sempre sintetizzando dichiarazioni fatte dall'Ambasciatore in una conferenza stampa.

Sul volo era imbarcato anche l'Ambasciatore della Repubblica Unita di Tanzania Roma, Mahamoud Kombo, viene segnalato.

Presenti alla cerimonia anche i ministri di Zanzibar dello Sviluppo economico, Omar Said Shaaban; e del Turismo, Khalid Salum Mohame; il Presidente della Hotel Association Zanzibar (Haz), Paolo Rosso; e Antonella Balestra di Neos.

Lombardi inoltre "ha sottolineato come il Business Forum Italo-tanzaniano che si terrà a Zanzibar e Dar es Salaam dal 27 al 30 settembre 2022 rappresenterà un altro importante momento di cooperazione con gli amici tanzaniani". (ANSA).