Farnesina: Stefano Nicoletti è nuovo ambasciatore ad Oslo

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina deliberata dal Consiglio dei Ministri di Stefano Nicoletti, Ambasciatore d'Italia ad Oslo. Il neoambasciatore nasce a Roma il 5 agosto a Roma il 5 agosto 1963 e consegue la laurea in economia e commercio presso l'Università di Roma nel 1989 ed un Master in Economia e relazioni internazionali a Washington DC, presso la School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University, nel 1991.

Dopo una breve esperienza di lavoro in Banca d'Italia, entra in carriera diplomatica nel 1993, prestando servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Nel 1998 svolge il suo primo incarico all'estero presso l'Ambasciata d'Italia a New Delhi, India, fino al 2001, quando passa a dirigere l'Ufficio economico-commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Berna, Svizzera. Nel 2005 torna a Roma per prestare servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale, occupandosi di numerose organizzazioni internazionali nel settore economico. Nel 2009 assume servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'OCSE a Parigi dove ricopre il ruolo di delegato al Consiglio dell'ESA e di rappresentante per l'Italia in seno al Development Assistance Committee dell'OCSE, fino al 2013, quando viene nominato Console Generale a Barcellona.

Nel 2017 rientra a Roma per occuparsi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese. A partire dal 2019, assume anche le funzioni vicarie del Vice Direttore Generale / Direttore Centrale per l'Internazionalizzazione. Dal 28 giugno 2022, è Ambasciatore ad Oslo, Norvegia, accreditato, con credenziali di Ambasciatore, anche a Reykjavík, Islanda. (ANSA).