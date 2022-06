Italian Festival a Singapore, si parla di Next Generation Eu

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Nell'ambito dell'Italian Festival, la Banca d'Italia in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Singapore ha organizzato per oggi, presso il Tower Club, un seminario sui "Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza", volti a implementare il Next Generation EU Recovery Plan, riservato ad operatori finanziari ed investitori.

Durante la prima sessione, aperta dall'Ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani, Justyna Lasik (European Union Delegation - Head of Economic & Trade Section), François Haas (Banque de France - Chief Representative for Asia-Pacific region) e Pietro Ginefra (Bank of Italy - Senior Director Financial Attaché Embassy of Italy) hanno illustrato il Piano.

Il Next Generation EU Recovery Plan è un'iniziativa da 806,9 miliardi di euro avviata per aiutare i paesi membri dell'Ue e l'Italia a superare le difficoltà economiche create dalla pandemia da Covid-19 e a trasformare le economie europee creando opportunità di lavoro e rendendo l'Europa e l'Italia più verde, più digitale e più resiliente.

Nella seconda sessione, dopo una presentazione di Omar Slim (PineBridge Investments - Managing Director, Portfolio Manager, Fixed Income) sulle "attuali condizioni dei mercati finanziari", Amit Malik (Standard Chartered Bank Singapore Ltd - Head, Markets Products Specialist, Credit, Capital Markets Products and Solutions, Wealth Management), Teck Leng Tan (Phillip Capital Management - Deputy CIO, Senior Fund Manager) e Radhika Rao (DBS - Executive Director, DBS Group Research, Macro Economist) hanno aperto il dibattito a cui hanno partecipato esponenti di primo piano delle società di investimento e di gestione dei patrimoni presenti a Singapore.

Seminario su "Next Generation EU Recovery Plan". (ANSA).