Geronimo Silton tradotto in cinese mostra meraviglie Italia

L'Istituto Italiano di Cultura di Pechino ha presentato la traduzione in lingua cinese del volume Geronimo Stilton "Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia", pubblicato dalla casa editrice 21st Century Publishing House.

Il volume porta i bambini cinesi in un viaggio alla scoperta dell'Italia con una guida d'eccellenza: Geronimo Stilton.

L'iniziativa nasce da un progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, realizzato da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, con l'obiettivo di avvicinare le ragazze e i ragazzi di tutto il mondo alle meraviglie artistiche e culturali dell'Italia.

Il volume speciale, dedicato alle bellezze del nostro Paese, vede il topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo impegnato a percorre lo Stivale alla scoperta di città, borghi, storie e paesaggi. Da Roma a Venezia, dall'Appennino alle Alpi, Stilton mostra e racconta i monumenti e i luoghi più famosi, compresi i siti UNESCO, senza dimenticare i gioielli nascosti: tesori meno conosciuti, specialità gastronomiche, luoghi della ricerca scientifica, prodotti dell'artigianato e dell'industria.

