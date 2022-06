Il Jazz italiano al Tbilisi Rhythm Festival

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Al via il Tbilisi Rhythm Festival, rassegna internazionale di musica e arte che prenderà il via domani, 15 giugno, con un concerto eccezionale organizzato con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia in Georgia.

Sul palco della Sala Grande del Conservatorio Statale 'Vano Sarajishvili' della città andrà in scena un trio italiano composto da musicisti eccellenti: Paolo Fresu, trombettista sardo, uno dei più importanti nomi del jazz contemporaneo a livello internazionale, già conosciuto e amato dal pubblico georgiano; Dino Rubino, famoso pianista siciliano chiamato "un poeta al piano"; Marco Bardoscia, vincitore di vari premi internazionali come migliore contrabbassista. (ANSA).