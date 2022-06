Cuba: cooperazione, incontro in ambasciata Italia con ong

(ANSA) - L'AVANA, 14 GIU - L'ambasciata d'Italia a L'Avana ha ospitato una riunione con i rappresentanti delle Organizzazioni della società civile (Osc) italiane attive nell'isola, per fare il punto, da una parte, sull'evoluzione dei rapporti italo-cubani a livello culturale, economico e della cooperazione, e dall'altra per raccogliere informazioni sull'andamento dei progetti sviluppati sul territorio cubano.

Via Twitter l'ambasciata ha ricordato che si tratta di riunioni periodiche che rappresentano "uno spazio fondamentale di dialogo e scambio di informazioni e valutazioni sui progetti di cooperazione in corso a Cuba".

L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) svolge un lavoro di coordinamento con le Osc italiane operanti sul territorio cubano - fra cui Arcs, Cisp, Cospe e GVC - WeWorld - anche per facilitare le relazioni tra gli attori del Sistema Italia e le autorità locali.

"Incontriamo periodicamente i responsabili delle Osc italiane - ha dichiarato all'ANSA l'ambasciatore italiano a Cuba, Roberto Vellano - come lo facciamo anche con gli imprenditori e i residenti italiani nell'isola".

"Come avviene regolarmente - ha poi detto - anche questa volta si è trattato essenzialmente di uno scambio di informazioni e valutazioni sulle rispettive attività".

Da parte nostra, ha proseguito, "abbiamo fatto il punto aggiornato per quanto riguarda i rapporti bilaterali Italia-Cuba a tutti i livelli, mentre per quanto riguarda le Osc, abbiamo raccolto informazioni sulle rispettive attività, valutazioni per quanto riguarda l'attuale momento socio-economico che attraversa il Paese e richieste specifiche per migliorare, facilitare e coordinare il loro lavoro sia sul piano consolare sia sul piano dei rapporti con gli altri partner dell'Unione europea (Ue)".

