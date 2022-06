Usa:ambasciatrice Zappia inaugura Fancy Food e padiglione Italia

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - L'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha inaugurato oggi a New York la fiera Fancy Food 2022, dedicata quest'anno all'Italia. Oltre 300 le aziende italiane - quasi l'8% dell'intera fiera - presenti nello spazio espositivo creato per l'occasione in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Uno sforzo importante che si inserisce nella campagna di nation branding BeIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

"Lo scorso anno, il settore agro-alimentare è cresciuto significativamente sia in termini di volumi di export italiano verso gli Usa che in termini di valore", ha detto l'Ambasciatrice Zappia, ricordando che il settore alimentare e vinicolo "rappresenta il 10% dell'export totale italiano negli Stati Uniti, per un valore economico nel 2021 di 6,5 miliardi di dollari".

Le fa eco il presidente dell'Ice, Carlo Ferro. "Dopo due anni di sospensione e contenimento delle principali manifestazioni internazionali, l'Italia - ha detto - torna negli Usa come grande protagonista della scena con la più numerosa collettiva straniera, una lounge ICE Agenzia che ospita corner tematici dedicati a vino, caffè e aperitivo italiano e uno spazio di 2.300mq, fortemente caratterizzato dalla campagna di nation branding be.IT".

L'Ambasciatrice Zappia ha inoltre partecipato all'evento organizzato da Coldiretti e Filiera Italia "The Authentic Italian Food System" presso lo stand Coldiretti al Padiglione Italia. L'Italia - ha osservato Zappia - considera il settore agro-alimentare un punto di orgoglio internazionale per il Paese e c'è un forte interesse di governo e aziende a promuovere standard di qualità e sicurezza della produzione alimentare, nonché a proteggere le denominazioni geografiche controllate e protette. (ANSA).