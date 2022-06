Il 'Concerto Ambasciata Verde' a Brasilia

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - l'Ambasciata d'Italia a Brasilia sarà, questa sera, palcoscenico del "Concerto Ambasciata Verde" degli allievi dell'Orchestra e del Coro dell'Istituto 'Reciclando Sons'. In programma, un repertorio di musica italiana e brasiliana: primi fra tutti gli inni nazionali dei due Paesi.

L'Istituto 'Reciclando Sons', attivo nell'area della "Cidade Estrutural", sino a poco tempo fa la maggiore discarica a cielo aperto dell'America Latina, offre corsi di educazione musicale in contesti privi di opportunità educative. L'Istituto, sottolinea l'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, "è una struttura di riferimento encomiabile, promotrice di attività culturali e ricreative per bambini e ragazzi esposti a serie sfide sociali, sanitarie ed ambientali".

Il concerto si inserisce nella partecipazione dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia ad un progetto di valorizzazione culturale italiana, nell'ambito di iniziative che seguono la prima 'Settimana Ambasciata Verde' del marzo scorso.

L'Ambasciata, fra l'altro, ha accolto un centinaio di bambini e ragazzi fra i 6 e 18 anni, protagonisti del programma mensile "Educazione ambientale Rifiuti Zero" lanciato dalla stessa Ambasciata. Questi bambini e ragazzi hanno sperimentato, giocando, l'apprendimento di tecniche basilari di compostaggio domestico e visitato le strutture della Sede diplomatica destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti. (ANSA).