Camera Commercio Tokyo presenta l'Authentic Italian Table

Si è svolto a Tokyo l'Authentic Italian Table, parte delle iniziative targate True Italian Taste in fase di svolgimento simultaneamente in diverse sedi a livello globale. Quaranta Camere di Commercio Italiane di 26 Paesi diversi metteranno in tavola le eccellenze della tradizione culinaria italiana e del prodotto 100% autentico, con il coinvolgimento dei ristoranti italiani all'estero.

Nella capitale nipponica l'Authentic Italian Table intende far scoprire e far assaggiare l'Italia sostenibile a giornalisti, operatori di settore, e anche ai consumatori finali sempre più attenti a tematiche come autenticità e territorialità. Grazie alla presentazione di prodotti Dop-Igp Made in Italy al 100%, e la collaborazione con i ristoratori certificati Moi (Marchio ospitalità italiana) e Aqi, la "sostenibilità" diventa uno dei temi centrali di qualsiasi dialogo culturale, sociale e commerciale.

Nell'ambito della stessa iniziativa, gli oli vincitori al concorso Japan Olive Oil Prize (Joop) dell'edizione 2022 sono stati presentati ai media giapponesi con una degustazione guidata da giurati, ponendo l'attenzione su come distinguere un olio extravergine di qualità. All'evento erano presenti un folto gruppo d imprenditori e distributori di alimenti tipici italiani attraverso i loro stand per far conoscere i loro prodotti.

