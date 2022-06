Austria: Van Der Bellen premia giovani ricercatori italiani

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - Tra i giovani ricercatori delle Università austriache premiati dal Theodor Körner Fonds ci sono quest'anno tre italiani: Alessandro Monti per il Diritto, Greca Meloni per l'antropologia e Daniel Fill per la cinematografia.

Come ha ricordato il presidente austriaco Alexander Van der Bellen durante la cerimonia di consegna, anch'egli da giovane vincitore del Körner Fonds, il premio intende aiutare i giovani studiosi all'inizio della loro carriera accademica. "Complimenti ai vincitori. Questi riconoscimenti confermano i sempre più stretti rapporti tra Italia ed Austria anche in campo universitario in uno spirito di crescente integrazione europea", ha aggiunto l'ambasciatore Stefano Beltrame a commento della cerimonia. (ANSA).