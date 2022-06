Expo Roma 2030, campagna promozionale in Tanzania

(ANSA) - IL CAIRO, 09 GIU - Dopo una settimana di intense attività, si conclude domani in Tanzania un'azione promozionale per la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030. L'iniziativa mediatica si è sviluppata in una campagna d'affissione pubblicitaria, oltre che in interventi su quotidiani locali e social media, rappresentando un'accelerazione dell'attività promozionale della candidatura romana all'Expo che connota in questi mesi l'impegno dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam.

Il lancio di questa campagna promozionale era avvenuto presso la Residenza dell'Ambasciatore Marco Lombardi in occasione della Festa della Repubblica. Come aveva segnalato la stessa Rappresentanza diplomatica su Facebook, grazie all'opera di maestranze locali formate dai missionari italiani era stato allestito un palco che richiamava la facciata del Pantheon, uno dei simboli di Roma. Inoltre, stavolta grazie al contributo di un noto atelier di Dar es Salaam, è stato dato un ulteriore "tocco di romanità" all'evento.

Un video promozionale sulla candidatura di Roma per l'Expo 2030, in cui il Sindaco della capitale Roberto Gualtieri illustra il tema scelto per la manifestazione e le ragioni che porteranno al suo successo, era stato proiettato alla presenza della Ministra degli Esteri tanzaniana, Liberata Mulamula.

"L'impiego di banner su Roma Expo 2030 ha consentito ad alcuni tra i più importanti influencer e protagonisti del mondo dello spettacolo della Tanzania" (personaggi "con decine di milioni di follower") di pubblicizzare la candidatura capitolina, aveva riferito il post.

Lombardi, nell'esprimere soddisfazione per gli obiettivi sin qui raggiunti nella promozione, aveva sottolineato che l'azione a sostegno della candidatura di Roma all'Expo continua tramite "intensi contatti con le competenti Autorità della Tanzania".

