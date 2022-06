L'ambasciata d'Italia a Madrid presente al Fuorisalone di Milano

(ANSA) - MADRID, 06 GIU - L'ambasciata italiana a Madrid partecipa anche quest'anno al 'Fuorisalone' di Milano. Proprio oggi, si legge in una nota, è stata inaugurata l'installazione scelta per la nuova edizione dell'evento: si tratta di 'Mediterranea', una struttura realizzata con la tecnica della stampa in 3D dallo studio LOWPOLY, diretto da Gianluca Pugliese, già testimonial del design italiano in Spagna per conto dell'ambasciata. L'opera è stata eseguita con la collaborazione di Arturo Tedeschi.

'Mediterranea', realizzata in plastica riciclata azzurra, include tre monitor che descrivono i progetti vincitori della terza edizione del concorso 'Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna' promosso dall'ambasciata italiana a Madrid, assieme alla Rivista Interni e con il sostegno di partner spagnoli.

"È un motivo di grande soddisfazione poter partecipare anche a questa nuova edizione del Fuorisalone di Milano, con un progetto che ancora una volta permette di tessere una rete di contatti tra scuole di design, centri di architettura, designer, per lo più giovani, in Spagna e aziende e centri di eccellenza nel campo del design in Italia", ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Madrid, Riccardo Guariglia.

L'opera scelta quest'anno, ha aggiunto il realizzatore Ginaluca Pugliese, è stata messa a punto con l'intento di "rappresentare il ponte acquatico" che unisce Spagna e Italia, due Paesi che "hanno, infatti, molto in comune, a partire dalla storia, dalla geografia, dalle lingue appartenenti alla stessa famiglia, dalla cultura, inclusa quella culinaria, dalle tradizioni artigiane e naturalmente dal design". L'installazione è stata collocata nel cortile d'onore dell'Università Statale, nell'ambito della mostra 'Design Re-generation' di Interni - Mondadori. (ANSA).