Tappa a Madrid per la carovana della onlus 'MotoForPeace'

(ANSA) - MADRID, 04 GIU - Tappa madrilena per la carovana di motociclette della onlus italiana 'MotoForPeace'. La spedizione, partita da Roma lo scorso 20 maggio per percorrere la rotta "Camino de Europa - Xacobeo 2022" con destinazione Santiago di Compostela, è stata ospite, in mattinata, dell'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia.

In una breve cerimonia, si legge in una nota, il presidente della onlus Bernardo Lepore ha consegnato a Guariglia il gagliardetto della missione, un diploma e due ceramiche dedicate al Cammino dei Pellegrini di Santiago. Da parte sua, l'ambasciatore ha sottolineato "l'importanza dei valori della solidarietà e della pace, come terreno comune anche nel dialogo tra Italia e Spagna, tanto più in questo delicato momento storico". Guariglia ha inoltre ricordato il passaggio in ambasciata, lo scorso marzo, della fiaccola di San Benedetto, anch'essa diretta a Santiago di Compostela.

'MotoforPeace' è attiva da vent'anni ed è costituita da appartenenti alle Forze di Polizia con la passione per la moto, con l'obiettivo di realizzare progetti umanitari, sensibilizzando l'opinione pubblica attraverso viaggi in moto in giro per il mondo. L'arrivo della tappa conclusiva del 'Camino d'Europa' a Santiago è previsto per l'11 giugno alle ore 10.30.

(ANSA).