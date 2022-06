L'ambasciata d'Italia in Slovacchia celebra il 2 giugno

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Si è svolto ieri nella cornice del Palazzo Primaziale di Bratislava il ricevimento organizzato dall'Ambasciata d'Italia in occasione della Festa della Repubblica che ha visto la partecipazione delle autorità slovacche, tra cui la sottosegretaria agli Affari Esteri Ingrid Brockova, il sottosegretario all'Economia Jan Oravec, il sottosegretario alla Giustizia Ondrej Dostal, il sottosegretario all'Istruzione Ludovit Paulis e il presidente del Gruppo di amicizia Italia-Slovacchia del Consiglio Nazionale Slovacco Richard Nemec, esponenti di spicco del mondo politico, diplomatico, economico, accademico, scientifico, culturale e dei media, nonché di numerosi rappresentanti della comunità italiana.

Gli inni nazionali sono stati eseguiti dagli studenti della sezione bilingue Italo-slovacca del Liceo L.Saru di Bratislava.

Nel dare il benvenuto agli ospiti, l'ambasciatrice Flumiani ha sottolineato la forte consonanza di valori tra Italia e Slovacchia, alla base di una collaborazione estremamente dinamica in numerosi settori. "Il ricevimento per la Festa della Repubblica rappresenta per l'Ambasciata anche un momento per ringraziare tutti i nostri interlocutori e i numerosi amici slovacchi. Senza di voi sarebbe impossibile compiere la nostra missione e lavorare per dispiegare appieno il potenziale dei rapporti tra i nostri due Paesi", ha dichiarato l'ambasciatrice che ha altresì richiamato il forte impegno comune nell'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina. (ANSA).