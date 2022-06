Argentina: premiati vincitori concorso 'Disegniamo l'Italia'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 03 GIU - In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, ha avuto luogo ieri a Palazzo Alvear a Buenos Aires la cerimonia di proclamazione dei vincitori e di premiazione del Concorso di disegno "Disegniamo l'Italia - L'architettura italiana a Buenos Aires".

Il concorso, indetto e organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires e rivolto agli alunni delle scuole paritarie italiane della circoscrizione consolare del Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, ha premiato per tre distinte categorie (alunni iscritti alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado e alla scuola secondaria di II grado delle suddette scuole) i migliori elaborati aventi come soggetto gli edifici più significativi della capitale argentina, progettati o realizzati da architetti e ingegneri italiani. L'iniziativa ha consentito di favorire la conoscenza di tale patrimonio architettonico e promuoverne i valori di memoria collettiva attraverso un coinvolgimento attivo dei giovani.

Enti promotori del Concorso - oltre all'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires - sono stati il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, l'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires e le Scuole Paritarie italiane della circoscrizione consolare del consolato a Buenos Aires. Sponsor del Concorso è stata la compagnia aerea ITA Airways, che ha offerto un biglietto aereo andata/ritorno sulla tratta Buenos Aires-Roma quale premio per ciascun primo classificato nelle tre categorie e un suo accompagnatore. I classificati al secondo posto sono stati premiati con un'associazione annuale all'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires per sé e altre due persone. Infine, i terzi classificati hanno ricevuto in premio pubblicazioni di narrativa italiana e architettura, offerte dall'IIC di Buenos Aires e dalla Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos argentina. (ANSA).