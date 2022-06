Amb. Italia, importante ruolo Turchia per dialogo su Ucraina

(ANSA) - ISTANBUL, 03 GIU - L'ambasciatore d'Italia ad Ankara Giorgio Marrapodi ha sottolineato l'importanza del ruolo di facilitazione e dialogo svolto dalla Turchia nel conflitto tra Russia e Ucraina. Come si apprende da un comunicato, durante un discorso in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica organizzata nell'ambasciata d'Italia nella capitale turca, Marrapodi ha ricordato anche le gravi ripercussioni che la crisi sta avendo sulla sicurezza alimentare mondiale sottolineando l'impegno incessantemente dell'Italia per il rapido raggiungimento di una soluzione diplomatica, che possa porre fine alle sofferenze del popolo ucraino. (ANSA).