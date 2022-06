Amb. Italia ad Ankara, Forte rilancio rapporti con Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 03 GIU - Il 2022 ha segnato un forte rilancio dei rapporti bilaterali a tutti i livelli tra Italia e Turchia. Lo ha affermato l'ambasciatore italiano ad Ankara Giorgio Marrapodi, come si apprende da un comunicato, durante un discorso in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica italiana nella capitale turca a cui hanno partecipato anche il ministro della Gioventù e dello Sport turco Mehmet Kasapoglu e il sindaco di Ankara Mansur Yavas. Il capo della missione diplomatica italiana ha parlato di un eccellente stato delle relazioni tra Italia e Turchia che si esplica anche in ambito economico-commerciale.

"Abbiamo chiuso il 2021 con 23 miliardi di dollari di interscambio, riprendendo e addirittura superando i livelli pre-pandemia e anche su questa tela di fondo stiamo preparando il prossimo Vertice intergovernativo previsto ad inizio luglio, finalizzato a immettere ulteriore linfa in un dialogo già particolarmente strutturato tra Italia e Turchia", ha affermato Marrapodi durante il suo discorso in cui ha citato "il ruolo sempre maggiore negli scambi con l'Italia" di importanti aziende turche oltre a ricordare i "numerosi marchi italiani che costituiscono presenze storiche in Turchia". (ANSA).