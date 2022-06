A Bratislava l'Italia nei ritratti di Maria Mulas

(ANSA) - BRATISLAVA, 02 GIU - E' stata inaugurata ieri a Bratislava la mostra 'Italiani. Cultura e Made in Italy nei fotoritratti di Maria Mulas'. L'esposizione, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, il Museo Nazionale Slovacco e l'Archivio Mulas di Milano, porta per la prima volta in Slovacchia una selezione di ritratti realizzati dalla fotografa Maria Mulas in oltre trent'anni di attività. La mostra apre a Bratislava la XV edizione del Dolce Vitaj - Festival italiano in Slovacchia, organizzato annualmente dall'Istituto Italiano di Cultura di Bratislava in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Slovacchia e la Camera di Commercio Italo-Slovacca.

L'Ambasciatrice Catherine Flumiani ha sottolineato come la mostra si collochi nel quadro di un'offerta culturale che mira ad illustrare le eccellenze italiane nei diversi settori e come le fotografie della Mulas abbiano catturato un periodo particolarmente creativo della recente storia dell'Italia. La mostra rimarrà aperta negli spazi del Museo Nazionale Slovacco di Bratislava fino al 28 settembre. (ANSA).