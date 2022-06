2 Giugno:a Sarajevo grande successo mostra Claudio Malacarne

(ANSA) - SARAJEVO, 02 GIU - Grande successo a Sarajevo per l'inaugurazione della mostra "La Luce si colora" del pittore mantovano Claudio Malacarne, organizzata dall'Ambasciata d'Italia presso la prestigiosa sede della Galleria Nazionale nel quadro delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Un pubblico numeroso e qualificato - tra le autorita' locali presente, tra gli altri, il Ministro della cultura del Cantone di Sarajevo, Samir Advic - ha ammirato le opere del Maestro e la dirompente forza comunicativa che ne costituisce filo conduttore, grazie al ritmico gioco di luci e colori su cui la sua tecnica pittorica e' basata. Come ha spiegato l'Ambasciatore d'Italia in Bosnia-Erzegovina Marco Di Ruzza nel corso dell'evento, la mostra rappresenta un omaggio dell'Italia a Sarajevo e alla Bosnia-Erzegovina nell'anno che segna il trentesimo anniversario dell'inizio della guerra e dell'assedio della capitale.

"Le opere - ha detto Di Ruzza - fanno vivere al visitatore le atmosfere rilassate e festose di un pomeriggio d'estate, avvolgendolo nella luce, nel calore e nei profumi della loro ambientazione mediterranea. La mostra, con il suo messaggio luminoso e sereno, vuole dunque trasmettere l'auspicio di un futuro di autentica riconciliazione per la Bosnia-Erzegovina, che possa finalmente regalare ai suoi cittadini pace e stabilita' e farne modello di una societa' cosmopolita, pluriculturale e proiettata verso il suo naturale percorso di integrazione europea".

L'iniziativa conferma l'importanza prioritaria attribuita dall'Ambasciata d'Italia a Sarajevo alla diplomazia culturale, concepita sia quale strumento per promuovere l'ulteriore rafforzamento dei gia' intensi rapporti tra i due Paesi, sia quale "ponte" per connettere comunita' diverse in una Bosnia-Erzegovina ancora troppo frammentata, in nome di una bellezza senza confini e senza distinzioni etniche, specie guardando alle nuove generazioni. Da parte sua il Maestro Malacarne, nell'aprire il vernissage, ha sottolineato come obiettivo della sua pittura sia raccogliere luce e colore per creare emozioni e armonie. "Ringrazio l'Ambasciatore Di Ruzza - ha dichiarato Malacarne - per avermi invitato ad esporre a Sarajevo, cogliendo il forte messaggio di bellezza, speranza e positivita' che la mia arte intende trasmettere e che puo' acquisire particolare rilievo proprio in un contesto come quello bosniaco-erzegovese". La mostra rimarra' aperta al pubblico sino al 29 giugno. (ANSA).