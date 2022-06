2 giugno: in ambasciata Madrid omaggio a vittime Covid e guerra

(ANSA) - MADRID, 02 GIU - Una cerimonia più sobria rispetto al passato, ma di nuovo con ampia affluenza di invitati dopo gli ultimi due anni segnati dalle restrizioni per la pandemia di Covid: così è stata celebrata la Festa della Repubblica all'ambasciata di Madrid.

Numerosi i rappresentanti di istituzioni spagnole, del corpo diplomatico e della comunità italiana nel Paese iberico invitati al ricevimento, con l'ambasciatore italiano, Riccardo a Guariglia, che ha speso alcune parole del suo intervento per omaggiare le vittime del "Covid" e delle "drammatiche conseguenze della guerra scatenata dalla Russia con l'invasione dell'Ucraina".

Guariglia ha anche sottolineato "il forte legame che unisce la Spagna e l'Italia", valorizzando l'intensificazione "proficua" delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. "Insieme siamo più forti che mai", ha aggiunto l'ambasciatore.

Tra i presenti c'era anche la vicepresidente del Senato spagnolo, nonché presidente del Gruppo di Amicizia ispano-italiano in questa Camera Cristina Narbona, che ha ricordato come l'Italia sia per lei "quasi una seconda patria" in quanto è cresciuta a Roma. "Gli italiani hanno i nostri stessi pregi e difetti, ma in un livello un po' più alto", ha aggiunto con una battuta.

Dopo questi interventi, la banda della Guardia Civil spagnola ha eseguito gli inni d'Italia e di Spagna.

Gli invitati al ricevimento - realizzato grazie alla collaborazione della Camera di Commercio Italiana per la Spagna e sponsorizzato da diverse ditte italiane e spagnole - hanno potuto in anteprima vedere due opere d'arte, un olio su tela del Seicento di scuola lombarda e un reliquario di San Clemente Papa del XVI secolo, trafugate in Italia e recentemente rinvenute in Spagna. (ANSA).