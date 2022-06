2 giugno: festa della Repubblica anche in ambasciata Parigi

(ANSA) - PARIGI, 02 GIU - Nel 76/o anniversario della Repubblica, l'Ambasciata d'Italia a Parigi riapre le sue porte per celebrare, insieme alla Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni internazionali e il consolato generale d'Italia in Francia, l'eccellenza italiana e la "passione" del nostro Paese per il progresso e la pace. Per l'occasione, si legge in una nota, l'ambasciatrice Teresa Castaldo ricorda come "la guerra in Ucraina ha obbligato a rimettere in discussione le nostre certezze e a rafforzare la nostra azione comune a livello europeo contro l'aggressione russa".

Nonostante le difficoltà del momento "dobbiamo però guardare con fiducia e speranza al nostro futuro - prosegue l'ambasciatrice - consapevoli della resilienza, della forza e dell'unità della risposta europea di fronte a crisi totalmente inattese come la pandemia e oggi la guerra sul nostro continente".

La firma del Trattato del Quirinale l'anno scorso, la fruttuosa collaborazione che Italia e Francia hanno portato avanti nel semestre di Presidenza francese dell'Unione europea, in continuità con la presidenza italiana del G20 sono i simboli delle potenzialità di un rapporto "fondato su una storia comune, un'amicizia profonda e una complementarietà strategica in tantissimi settori" e che può giocare un ruolo chiave nel rafforzamento del comune progetto europeo.

La festa di quest'anno è anche una vetrina dell'eccellenza italiana. Un articolato percorso espositivo presso la storica sede dell'Ambasciata d'Italia in rue de Varenne, a due passi da Palazzo Matignon, sede del governo francese, presenterà storie e testimonianze dell'intraprendenza e della creatività con le quali le italiane e gli italiani sanno esprimersi ai massimi livelli nelle diverse discipline: dalle arti visive alla musica, dalla tecnologia al cinema, dall'industria alla moda. (ANSA).