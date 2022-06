2 giugno: Cile, due ex presidenti cileni a festa ambasciata

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 02 GIU - Con la presenza di due ex presidenti cileni, Eduardo Frei Ruiz-Tagle e Ricardo Lagos, e di ministri, parlamentari, membri dell'Assemblea costituente e numerose personalità amiche dell'Italia, l'ambasciata italiana in Cile ha iniziato ieri le celebrazioni del 76/o anniversario della Repubblica.

L'ambasciatore Mauro Battocchi ha sottolineato la gioia di tornare a celebrare in presenza "la festa della nostra Repubblica. Celebriamo insieme - ha ricordato - lo storico referendum che ha segnato per l'Italia l'inizio di una nuova era". Batocchi ha quindi ricordato che il 2 giugno 1946, quando "uomini e donne italiani elessero l'Assemblea Costituente che scrisse la Costituzione italiana, nacque un'Italia libera, pacifica e prospera e motore dell'integrazione europea".

Al riguardo ha quindi evidenziato la coincidenza di valori esistente fra Italia e Cile: "Democrazia, libertà e tutela dei diritti umani sono fondamentali", sottolineando che "non c'è luogo più significativo di questa ambasciata per testimoniare l'importanza che la tutela dei diritti umani ha per l'Italia.

Qui, dal settembre 1973 al marzo 1975, centinaia di persone hanno trovato rifugio dalla repressione".

L'ambasciatore ha colto l'occasione per segnalare che ci sono "circa mezzo milione di cileni di origine italiana, di cui 75.000 in possesso di passaporto", ringraziando quindi il contributo delle aziende italiane che hanno investito in Cile più di 11.000 milioni di dollari.

Da parte sua la sottosegretario agli Esteri cilena, Ximena Fuentes, ha evidenziato come il processo costituente italiano di 76 anni fa è simile a quello che è in corso in Cile dove è entrata in fase finale la stesura di una nuova Costituzione che sostituirà quella voluta da Augusto Pinochet. Questo, ha concluso, mostra un'altra somiglianza tra le nostre Nazioni, che hanno lottato per costruire una società più giusta".

Infine, in una cerimonia privata, le autorità cilene insieme all'ambasciatore Battocchi hanno depositato un'offerta floreale sulla targa commemorativa dedicata a Lumi Videla, una studentessa di sociologia, il cui cadavere fu gettato nei giardini della sede diplomatica italiana nel novembre 1974.

