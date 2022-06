2 giugno: Amb.Perrone, confidiamo in accordo nucleare con Iran

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Le relazioni tra Italia e Iran affondano le proprie radici nella storia e si sviluppano da sempre in ogni ambito, dalla diplomazia all'economia, dalla cultura alla scienza. Confidiamo che la conclusione dell'Accordo Nucleare possa consentire al più presto di sviluppare a pieno l'enorme potenziale del rapporto tra Roma e Teheran". Così l'Ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perrone, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica organizzate oggi dall'Ambasciata a Teheran, cui ha preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Hassan Sheikholeslami.

Durante le celebrazioni l'Ambasciatore Perrone ha conferito a Babak Karimi, attore e produttore italo-iraniano, l'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia ''in virtù del suo contributo artistico, quale simbolo del legame tra le due prestigiose tradizioni cinematografiche dei due Paesi''.

Sono inoltre state annunciate diverse iniziative culturali che l'Ambasciata sta realizzando in Iran, a partire dalla mostra fotografica dal titolo "Le mille e una notte di Pasolini", organizzata in occasione del centenario della morte dello scrittore che espone gli storici scatti di Roberto Villa, compagno di viaggio di Pasolini in occasione del suo memorabile viaggio a Isfahan. (ANSA).