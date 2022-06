ANSA-INTERVISTA/ 'Eritrea, giovane Paese in assestamento'

(di Rodolfo Calò) (ANSA) - IL CAIRO, 01 GIU - Un Paese giovane e in assestamento, tra una storica pace e un confinante conflitto, storicamente legato all'Italia da cui potrebbe ricevere investitori nei settori di turismo, pesca, macchine agricole ed energia rinnovabile: è l'Eritrea che emerge dalle risposte che l'ambasciatore d'Italia ad Asmara, Marco Mancini, ha dato all'ANSA.

L'Eritrea, nel 1993, è stato l'ultimo tra i Paesi africani ad ottenere l'indipendenza ed è quindi uno Stato "giovane", con "un processo di assestamento costituzionale e sociale ancora in divenire", premette l'ambasciatore. Con implicito riferimento al periodo coloniale, Mancini ricorda che "il rapporto con l'Italia" risale "fin dagli ultimi anni dell'800 e, attraversando diverse epoche storiche e vicissitudini politiche, è giunto fino ad oggi conservando uno stretto legame socio-culturale" da rilanciare in altri ambiti.

"La pace raggiunta tra Etiopia e Eritrea nel 2018" è stata "una svolta di portata storica nel nostro rapporto con Asmara, aprendo nuovi orizzonti in tutti i settori della collaborazione bilaterale", afferma il diplomatico ricordando che l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte fu "il primo premier occidentale a recarsi in visita nel Paese subito dopo l'accordo".

"Ma la pace purtroppo non è durata a lungo. Nel novembre 2020 è deflagrata una nuova guerra nella regione del Tigray, vicino al confine etiope-eritreo", con scontri "a bassa intensità" tuttora in corso in diverse aree dell'Etiopia che vedono "anche l'Eritrea coinvolta", sintetizza Mancini. Per Asmara è una situazione di "no peace no war" che "impegna la maggior parte delle energie del Paese nel settore della difesa, distogliendo risorse dallo sviluppo economico".

Eppure l'Eritrea offre "ottime opportunità di investimento in ogni settore": nel turismo, sviluppabile negli oltre duemila chilometri di costa sul Mar Rosso con l'arcipelago delle isole Dhalak; nella pesca "con la relativa catena del freddo", settore oggi praticamente "vergine"; nei "macchinari per lo sviluppo di un'agricoltura avanzata"; nelle fonti energetiche alternative, elenca l'ambasciatore tratteggiando un "panorama vastissimo" d'interesse per aziende medio-grandi ma anche Pmi. Queste ultime potrebbero inserirsi nelle filiere legate ai primi grossi investimenti italiani in settori quali ristorazione, edilizia, trasporti, ricambistica, import-export.

Mancini porta come esempio l'impresa tessile Za.Er. 'Dolce Vita', della famiglia bergamasca Zambaiti, presente a Asmara da decenni che dà lavoro a circa 700 persone, in maggioranza donne: da poco ha installato un impianto di energia solare per fornire elettricità non solo alla fabbrica ma anche alla città e offre un asilo per i figli delle madri lavoratrici. Un classico caso 'win-win': per il governo eritreo, che lotta contro la disoccupazione; e per l'investitore, che fa utili esportando per conto di "grandi marchi" italiani. Altro esempio citato dall'ambasciatore è il Gruppo Piccini di Perugia, che in Eritrea ha progetti edilizi e infrastrutturali per "molti milioni di euro". Storie di successo che, è l'auspicio di Mancini, altre aziende italiane possono replicare. (ANSA).