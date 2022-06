2 giugno: in Lussemburgo celebrazioni con delegazione E-R

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - Le celebrazioni della Festa Nazionale in Lussemburgo vedono la partecipazione di una delegazione della Regione Emilia-Romagna, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, nell'ambito di una missione economica promossa dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Agenzia Ice-Bruxelles e la Camera di commercio Italo-Lussemburghese. Bonaccini è accompagnato dall'assessore alla Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio Andrea Corsini e dall'assessore alle Politiche agricole e agroalimentari Alessio Mammi. Nei tre giorni della missione (1-3 giugno 2022), culminata nei festeggiamenti della ricorrenza della Repubblica Italiana a cui prendono parte esponenti del Governo e delle istituzioni lussemburghesi, oltre che autorevoli membri della comunità italiana presente nel Granducato, la delegazione dell'Emila-Romagna avrà contatti di lavoro con il ministero dell'economia lussemburghese e l'opportunità di visitare progetti qualificati nei settori ad alto valore tecnologico aggiunto e dell'innovazione, così come nei settori dell'agricoltura sostenibile e dei 'big data'. Bonaccini avrà anche un incontro di lavoro con il Primo Ministro Xavier Bettel.

"Il Lussemburgo è molto vicino all'Italia e il forte interesse riservato alla delegazione emiliano-romagnola e al suo presidente costituisce una testimonianza concreta dell'intensità dei rapporti culturali e economici che intercorrono tra i due paesi", sostiene l'Ambasciatore italiano Diego Brasioli. "La Regione delle eccellenze enogastronomiche, delle automobili più prestigiose al mondo, dei Gran Premi di Formula 1 e di moto Gp, dei super-computer, dell'innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, con le sue bellezze paesaggistiche e le sue attrazioni turistiche - aggiunge -, esercita un fascino grandissimo per un bacino di utenti qualificato e ad alto potenziale come quello lussemburghese".

L'ambasciata celebra il 2 giugno con una rappresentazione teatrale del giornalista Federico Buffa, che porta sul palco, assieme al pianista Alessandro Nidi, il suo Italia Mundial, e un momento di degustazione dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Regione. Bonaccini, infine, terrà una lezione sulla ripresa economica dell'Europa all'Università del Lussemburgo. (ANSA).