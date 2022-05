Musica: partito da Madrid il Sanremo Giovani World Tour 2022

(ANSA) - MADRID, 30 MAG - Applausi scroscianti. Pubblico trasportato. E un po' di emozione prima di riuscire a sciogliere il ghiaccio. Madrid ha accolto la prima tappa del Sanremo Giovani World Tour 2022, manifestazione organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e promossa in collaborazione con la Rai: un'occasione per promuovere non solo pezzi originali di promesse della musica italiana lanciate dalla kermesse della città dei fiori, ma anche riproposizioni di grandi classici familiari anche alle orecchie di molti spettatori stranieri.

Per lo show madrileno, sono stati a chiamati ad esibirsi quattro artisti dell'edizione 2021 di Sanremo Giovani, tra cui il vincitore Yuman: "Finalmente si può festeggiare, si può cantare", sono state alcune delle sue prime parole. Oltre a suoi pezzi, il cantante romano con origini capoverdiane ha proposto cover di Neffa e di Ivan Graziani.

Prima di lui, sul palco del Teatro Fernando de Rojas (Circolo delle Belle Arti di Madrid) si sono susseguite altre tre finaliste di Sanremo giovani: nell'ordine, Samia, Littanè e Martina Beltrami. Ciascuna ha interpretato quattro pezzi, la metà originali e il resto canzoni di altri artisti: da Lucio Battisti a Vasco Rossi, da Umberto Tozzi all'immancabile Raffaella Carrà, amatissima in Spagna. Il pubblico ha risposto presente dall'inizio alla fine dell'ora e e mezza circa di durata del concerto, chiusasi con un grande omaggio a Franco Battiato. "È la prima volta che sono qui a Madrid ed è bellissima" ha detto Samia.

La direzione artistica del tour è affidata a Maurizio Filardo, che prima dello show concerto ha sottolineato "il grande cuore e le grandi capacità degli artisti chiamati a esibirsi". L'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, ha invece messo in risalto "il gran potenziale delle nuove generazioni e lo slancio verso il futuro che si può tradurre in progresso sociale e culturale per i nostri Paesi".

