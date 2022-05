Esibizione degli Sbandieratori di Firenze ad Ankara

(ANSA) - ISTANBUL, 30 MAG - Il gruppo degli Sbandieratori Città di Firenze ha aperto con la loro esibizione 'Capital Culture Road', la più grande manifestazione culturale del 2022 di Ankara. Lo fa sapere l'ambasciata d'Italia in Turchia con un comunicato che parla di un grande successo per l'esibizione del gruppo toscano all'interno della manifestazione culturale organizzata dal Ministero della Cultura e del Turismo turco.

Vestiti con costumi che risalgono al periodo storico tra il quindicesimo e sedicesimo secolo, i "bandierai" sono rappresentanti della classica scuola di bandiera dell'area fiorentina e si sono esibiti in tre spettacoli nella stessa giornata in varie località della capitale turca.

Nell'ambito della manifestazione culturale, il 1 giugno è in programma ad Ankara anche "Italy meets Turkey in jazz", concerto esclusivo dove si esibiranno i musicisti italiani Flavio Boltro e Emanuele Cisi insieme al trio del pianista turco Kerem Gorsev.

