Tunisia: La Goulette intitola una strada a Claudia Cardinale

(ANSA) - TUNISI, 29 MAG - Nel quartiere della Piccola Sicilia, a La Goulette, dove passò la sua infanzia, le autorità tunisine hanno inaugurato oggi una strada a Claudia Cardinale, "la più bella italiana di Tunisi".

In presenza della ministra della Cultura Hayet Guettat Guermazi e dell'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, la Cardinale ha ringraziato visibilmente commossa.

L'attrice, cresciuta proprio a La Goulette, cittadina sul mare presso la capitale, da genitori di origine siciliana, è stata al centro di una serie di iniziative di carattere culturale, tra le quali una esposizione fotografica a lei dedicata e la proiezione del film "Siciliani d'Africa: Tunisia terra promessa" di Bivona-Campisi.

Cardinale è in Tunisia su invito del Ministero della Cultura, del comune di La Goulette e dell'Associazione Piccola Sicilia, in partenariato con l'Istituto Italiano di Cultura. (ANSA).