New Delhi, concerto per violino e piano a Istituto Cultura

(ANSA) - NEW DELHI, 29 MAG - Dal "Capriccio" di Nicolò Paganini a "Love of my life" dei Queen: un sorprendente concerto di giovani musicisti italiani ha celebrato ieri sera, a New Delhi, la chiusura della mostra "Vita Nova", presso l'Istituto Italiano di Cultura. Introdotti dal direttore dell'Istituto, Andrea Baldi, il duo del virtuoso del violino Davide de Ascaniis e del virtuoso della voce, oltre che pianista, Alessandro Fiorentin, ha spaziato dal barocco al rock, passando da arrangiamenti di Tartini e Paganini a cover dei Muse e dei Queen, grazie al talento del violinista e alla sorprendente voce di Fiorentin, già definito "il Freddy Mercury italiano".

A conclusione dell'evento l'Ambasciatore Vincenzo de Luca si è felicitato con Myna Mukherjee e Davide Quadrio, i curatori della mostra d'arte, per il successo di pubblico e la risonanza mediatica, e ha sottolineato come "il filo rosso di tradizione e innovazione, che accomuna l'Italia e l'India, è stato riconfermato ancora una volta nel concerto". (ANSA).