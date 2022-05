Design italiano: a Cuba il 'filo invisibile' di Dolcini

(ANSA) - L'AVANA, 26 MAG - Con una conferenza intitolata 'Caffè e design: tra sostenibilità e stile di vita', l'industrial designer italiano David Dolcini ha sorpreso il suo pubblico a L'Avana dimostrando che il design è "un filo invisibile che collega tutto".

"Non esiste un unico prodotto, non esiste un'unica comunicazione. Tutti gli elementi fanno parte dello stesso progetto. Un designer deve muoversi in tutto quello spazio e deve controllare tutti gli aspetti", ha sostenuto Dolcini in apertura della Giornata del design italiano celebrata a cura dell'ambasciata d'Italia a Cuba e dall'Ice nell'ambito della 3/a edizione della Biennale del Design dell'Avana.

Dolcini ha presentato un insieme di oggetti, materiali, sensi e gesti interconnessi intorno alla ritualità del caffè, dimostrando, appunto, che "il design è un filo invisibile che collega tutto", in una serie di riflessioni spesso applaudite dai presenti.

L'evento italiano è stato considerato "un privilegio" da Gisela Herrera, direttrice dell'Ufficio de design nazionale (Ondi), organismo dello Stato cubano incaricato di promuovere e valorizzare questa attività nel Paese.

"È una festa per i designer cubani il fatto che questa sia la 6/a volta che questa iniziativa viene celebrata a L'Avana", ha assicurato all'ANSA, ricordando che questa edizione della Biennale ospita la partecipazione di nove Nazioni".

Giulio Del Federico, vice capo missione dell'ambasciata d'Italia, ha evidenziato da parte sua le tradizionali positive relazioni culturali di Italia e Cuba anche in termini di design.

Va ricordato che il design italiano è molto rispettato a Cuba e considerato come l'ennesima convergenza culturale tra i due Paesi oltre a quelle esistenti in generale nelle arti, nell'architettura e nella storia.

Sul territorio cubano si ergono monumenti storici, grandi fortezze militare del XVII secolo, progettate dall'architetto italiano Battista Antonelli, le statue di Angelo Zanelli nel Campidoglio della capitale e sono state realizzate le Scuole d'Arte progettate nella seconda metà del secolo scorso dagli architetti Vittorio Garatti e Roberto Gottardi. (ANSA).