ANSA-INTERVISTA/ 'Zambia, lontana meta di missioni-Italia'

(di Rodolfo Calò) (ANSA) - IL CAIRO, 26 MAG - Lo Zambia è lontano e senza sbocchi al mare ma, stabile e pacifico, è nel mirino già di decine di aziende italiane, non solo grandi, interessate al settore minerario come anche ad altri cinque o sei comparti. Il tutto potendo contare sul 'sistema Italia' supportato da Ambasciata e Ice e dalla confortante circostanza che anche l'Ue percorre il lungo sentiero che porta a Lusaka, nel cuore dell'Africa australe.

E' quanto emerge da un'intervista che l'ambasciatore d'Italia in Zambia, Antonino Maggiore, ha concesso all'ANSA rispondendo fra l'altro alla domanda su quali siano i migliori settori di investimento per le imprese italiane. "Sicuramente il settore estrattivo, soprattutto nella provincia del Copperbelt" dove a novembre l'ambasciata ha organizzato una tavola rotonda assieme allo studio 'The European House Ambrosetti' cui hanno partecipato "una trentina di aziende italiane ed internazionali interessate ad espandere le proprie attività nel settore minerario" e a quelli ad esso "collegati", risponde l' ambasciatore preannunciando "una missione imprenditoriale" da "realizzare nei prossimi mesi, in collaborazione con Ice". Oltre ad evocare "il settore agricolo" (la fiera riminese MacFrut nelle ultime edizioni "ha sempre ospitato un padiglione dedicato allo Zambia"), il diplomatico segnala anche "grandi opportunità legate ai settori dell'energia, in particolare le rinnovabili; alla gestione dei rifiuti e al trattamento delle acque, ma anche al turismo ed alla tecnologia. Tutti questi ambiti saranno anche oggetto dello 'EU-Zambia Economic Forum' del 18 e 19 maggio a Lusaka cui parteciperanno "in presenza" anche "aziende italiane, grazie al ruolo dell'Ice".

In Zambia c'è "Enel Greenpower, che ha realizzato un impianto di fotovoltaico" e "che può certamente avere un ruolo di traino nel settore delle rinnovabili, sempre più al centro dell'attenzione anche del nuovo governo zambiano", che ha appena creato un "ministero per la Promozione della Green economy", ricorda Maggiore. Nel Paese operano anche Leonardo, Eni, Msc, Technital, Sari Consulting e Team Engineering oltre a imprese zambiane guidate da imprenditori italiani e attive nel settore edile, dei macchinari, ma anche nel comparto dei "centri commerciali e della distribuzione", sottolinea il diplomatico.

Con l'elezione del presidente Hakainde Hichilema "è stata la terza volta nella storia del Paese in cui le elezioni si sono svolte in modo pacifico con passaggio democratico del potere da un partito all'altro, circostanza che dimostra la sua solidità democratica", nota Maggiore, prevedendo che il "negoziato con il Fmi per l'erogazione di un piano di 1,3 miliardi di dollari permetterà al governo di affrontare, almeno in parte, il nodo del debito".

Inoltre le "relazioni tra i nostri due Paesi sono eccellenti", come dimostrato dalla visita del ministro degli Esteri Stanley Kakubo a Roma per partecipare all'evento ministeriale 'Incontri con l'Africa' organizzato a ottobre dalla Farnesina, conclude l'ambasciatore. (ANSA).