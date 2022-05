Austria: ambasciatore Beltrame visita il gasdotto Tag

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - "Oggi più che mai è importante il concetto di sostenibilità, cioè la necessità di conciliare la sicurezza energetica con la transizione ecologica in difesa dell'ambiente." Così l'ambasciatore Stefano Beltrame nel visitare insieme al managing director Daniele Gamba la stazione di compressione di Baumgarten della Tag (Trans Austrian Gasleitung, partecipata del gruppo Snam), punto di entrata in Austria del gas diretto in Italia.

"Di qui - prosegue - passa il 40% del consumo italiano di gas e la priorità in questo momento è di garantire la sicurezza delle forniture sia all'Austria sia all'Italia. Tag è inoltre al lavoro per decarbonizzare il trasporto del gas sostituendo le tradizionali turbine di compressione on turbine elettriche di nuova generazione alimentate da fonti 100% rinnovabili. Già oggi questo ha permesso a Tag di ridurre le emissioni di CO2 del 30% su base annua".

Tag ha poi altri progetti per il futuro e si prepara al trasporto del biometano e dell'idrogeno. Il valore strategico di una rete europea di trasporto del gas è poi anche quello di funzionare nei due sensi (cd. reverse flow). Già oggi esiste infatti la possibilità tecnica di rifornire l'Austria ed i paesi dell'Europa centrale con forniture provenienti da sud e da ovest. (ANSA).