ANSA-INTERVISTA/ 'Italia-Giappone, puntare sull'hi-tech'

(di Alessandro Libri) (ANSA) - TOKYO, 24 MAG - Guardare avanti puntando sulle collaborazioni industriali tra Italia e Giappone, in particolare nei settori in cui i due Paesi vantano straordinarie tradizioni e competenze tecnologiche di punta, mentre sul piano dell'attualità si delinea la conferma di una sintonia dei "valori fondamentali che definiscono l'identità delle nazioni democratiche e i principi di libertà e sovranità degli Stati".

Lo afferma l'ambasciatore italiano a Tokyo, Gianluigi Benedetti, in un'intervista all'ANSA a otto mesi dall'inizio del mandato nel Paese del Sol Levante. Periodo trascorso in qualità di capo missione ad ascoltare le voci delle comunità scientifiche, industriali e del mondo della cultura italiane e giapponesi, con numerosi incontri nelle sedi delle aziende e svariate iniziative promozionali e di networking in residenza.

"Credo che il nostro obiettivo debba essere quello di promuovere i partenariati industriali, soprattutto nei settori ad alto contenuto tecnologico nei quali le aziende dei nostri Paesi hanno le potenzialità e l'interesse a realizzare progetti congiunti di ricerca e sviluppo. Alcune di queste collaborazioni già esistono nel settore meccatronico (è il caso di Brembo), ma altri settori - sottolinea l'ambasciatore - hanno un grande potenziale, ad esempio biotecnologie e farmaceutica, robotica, aereonautica e spazio, tecnologie verdi, mobilità intelligente e sostenibile, settore ferroviario, cantieristico e metallurgico".

All'inizio della pandemia, nel 2020, l'export verso il Giappone era sull'onda di una forte crescita a seguito del Partenariato economico tra Ue e Giappone (Epa) e adesso c'è una grande opportunità di rafforzare questa tendenza, ribadisce Benedetti: "Anche grazie all'accordo Epa, sia nel 2020 sia nel 2021 il quadro complessivo si è mantenuto in positivo. Nel 2020 abbiamo chiuso con un +0,8% sostenuto da settori come il chimico-farmaceutico, i prodotti in plastica e metallo e l'agroalimentare. Nel 2021 abbiamo registrato sostanziosi valori positivi, con una crescita complessiva dell'export del 13,9%.

Nel febbraio scorso è stata lanciata una nuova piattaforma di business-matching, pensata dal MAECI con la Cassa di Depositi e Prestiti, che grazie ad algoritmi digitali faciliterà l'incontro tra domanda e offerta commerciale e di collaborazione industriale tra Italia e Giappone".

Una solida cooperazione che si estende anche al piano diplomatico e che si fonda su un'identità di vedute sia rispetto al conflitto attualmente in corso nel cuore dell'Europa che alle dinamiche della regione dell'Indo-Pacifico. "A fronte della brutale aggressione russa all'Ucraina - che ha pericolosamente sfidato i principi fondanti dell'ordine internazionale - l'Italia, l'Ue e gli altri Paesi occidentali del G7 hanno potuto contare sulla piena e tempestiva solidarietà del Giappone nell'approntare la risposta alla crisi e alle sue conseguenze.

Ciò nella percezione condivisa che la sicurezza internazionale abbia un carattere indivisibile e che gli effetti delle minacce alla pace e alla stabilità non conoscano confini geografici. È per tale ragione - continua il diplomatico - che nel corso della recente visita del premier Fumio Kishida a Roma, i due capi di Governo hanno ribadito, insieme alla condanna ferma e incondizionata dell'invasione russa, l'importanza di preservare la stabilità e la sicurezza nell'Indo-Pacifico.

Ciò si traduce nell'assunzione da parte dell'Italia, anche nell'ambito della Strategia dell'Ue per l'Indo-Pacifico, di un ruolo progressivamente sempre più profilato, dischiudendo - come confermato dalla visita del ministro Guerini in Giappone dello scorso aprile - l'orizzonte a iniziative e collaborazioni anche nel settore della sicurezza e dell'industria della difesa", conclude Benedetti. (ANSA).